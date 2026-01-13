Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 11:45
    Глава МИД Грузии: Средний коридор имеет жизненно важное значение для региона

    Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для Грузии и всего региона.

    Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, выступая на Саммите Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

    По ее словам, участие в саммите высокопоставленных представителей различных стран создает важную возможность для обсуждения транзитного потенциала региона.

    "В контексте развития международного сотрудничества продвижение Среднего коридора имеет для нас жизненно важное значение. На этой платформе крайне важно привлечь внимание к транзитным возможностям нашего региона", - подчеркнула Бочоришвили.

    Глава внешнеполитического ведомства также отметила важность предоставления всесторонней информации компаниям, заинтересованным в инвестициях в Грузию. По ее словам, запланированы встречи с представителями крупных международных компаний, и одним из приоритетов является подробное информирование их об инвестиционном потенциале страны. "Компании, работающие в глобальном масштабе, проявляют интерес к деятельности в нашем регионе и рассматривают Грузию как потенциальное направление для инвестиций", - сказала министр.

