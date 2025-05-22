Глава МИД Грузии прокомментировала уклончивый ответ госсекретаря США по вопросу Тбилиси

Глава МИД Грузии прокомментировала уклончивый ответ госсекретаря США по вопросу Тбилиси.

Глава МИД Грузии прокомментировала уклончивый ответ госсекретаря США по вопросу Тбилиси.

Как сообщает местное бюро Report, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью телеканалу "Rustavi 2" заявила, что администрация США пока не выработала четкой и сформированной позиции в отношении Грузии.

"То, что мы услышали сегодня, показывает: вопрос по-прежнему находится на стадии обсуждения со стороны государственного секретаря США. То есть Соединённые Штаты ещё не определились с тем, какую политику они должны проводить в нашем регионе с точки зрения собственных национальных интересов. Госсекретарь прямо сказал, что сегодня не готов ответить на этот вопрос", — подчеркнула Бочоришвили.

В то же время министр отметила, что отсутствие позиции не следует расценивать как негативную оценку в адрес грузинского правительства:

"Это нельзя воспринимать как суждение о грузинских властях. Для подобных выводов нет никаких оснований. Мы выстраивали с США системное и конструктивное сотрудничество, и этот процесс продолжается".

По словам Бочоришвили, за последние 30 лет Грузия оставалась надёжным партнёром США в регионе:

"Это не просто мои слова — это подтвержденный факт, основанный на тридцатилетнем опыте сотрудничества. В течение этого времени Грузия сохраняла статус надёжного партнёра США в регионе. В период предыдущей администрации в отношениях наблюдался определённый спад, о чём мы открыто говорили. Мы надеемся, что с новой администрацией качество наших отношений изменится в лучшую сторону".

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о Грузии в Сенате, отметил, что по данному вопросу пока не выработана окончательная позиция.