Глава МИД Грузии прокомментировала уклончивый ответ госсекретаря США по вопросу Тбилиси.
Как сообщает местное бюро Report, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью телеканалу "Rustavi 2" заявила, что администрация США пока не выработала четкой и сформированной позиции в отношении Грузии.
"То, что мы услышали сегодня, показывает: вопрос по-прежнему находится на стадии обсуждения со стороны государственного секретаря США. То есть Соединённые Штаты ещё не определились с тем, какую политику они должны проводить в нашем регионе с точки зрения собственных национальных интересов. Госсекретарь прямо сказал, что сегодня не готов ответить на этот вопрос", — подчеркнула Бочоришвили.
В то же время министр отметила, что отсутствие позиции не следует расценивать как негативную оценку в адрес грузинского правительства:
"Это нельзя воспринимать как суждение о грузинских властях. Для подобных выводов нет никаких оснований. Мы выстраивали с США системное и конструктивное сотрудничество, и этот процесс продолжается".
По словам Бочоришвили, за последние 30 лет Грузия оставалась надёжным партнёром США в регионе:
"Это не просто мои слова — это подтвержденный факт, основанный на тридцатилетнем опыте сотрудничества. В течение этого времени Грузия сохраняла статус надёжного партнёра США в регионе. В период предыдущей администрации в отношениях наблюдался определённый спад, о чём мы открыто говорили. Мы надеемся, что с новой администрацией качество наших отношений изменится в лучшую сторону".
Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о Грузии в Сенате, отметил, что по данному вопросу пока не выработана окончательная позиция.