Глава МИД Германии посетит Турцию в сентябре

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит с визитом Анкару 5-6 сентября, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В рамках двухдневного визита министр обсудит с турецкими представителями развитие отношений и региональные вопросы. В частности, запланирована встреча Х.Мааса с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, а также с рядом других турецких официальных лиц.

Позже оба дипломата направятся в Стамбул для участия в церемонии празднования 150-летия местной немецкой школы.

СМИ отмечают, что посещение Х.Маасом Турции предваряет ключевой визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию, который состоится 28-29 сентября.