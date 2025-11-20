Главы МИД стран ЕС обсудили финансирование Украины, санкции и планы по урегулированию

Основными темами сегодняшних обсуждений на заседании Совета по иностранным делам ЕС были поиск средств для поддержки Украины в ближайшие годы, а также новые санкции против РФ и возможные переговоры по урегулированию.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом по итогам мероприятия заявил журналистам министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

В целом главы МИД стран ЕС поддержали предоставление кредита Украине за счет замороженных российских активов, так называемых репарационных кредитов, сказал он.

"Ряд европейских стран по-прежнему сталкиваются с проблемами в связи с этим, в первую очередь Бельгия, где находится большая часть этих средств. Поэтому Чехия подходит к этому вопросу конструктивно, пытается найти решение и продолжить обсуждения. Если у России есть деньги и она ведет агрессивную войну против Украины и Европы, то мы должны использовать их, а не пытаться оказывать помощь за счет средств налогоплательщиков",- заявил Липавски.

Комментируя утреннее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, чешский министр заявил, что в таком же духе он выступил и на заседании. "Хорошей новостью является то, что факты коррупции, выявленные антикоррупционным органом NABU расследуются, возбуждено уголовное дело, а президент Украины Владимир Зеленский действует довольно решительно. Чехия осуществляет инициативу по поставке Киеву боеприпасов и заинтересована в правильном распределении средств", - сказал Липавски.

Комментируя обсуждения вокруг нового плана США по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, Липавски отметил, что имеющаяся информация неофициальна. Согласно условиям плана, Украина должна сдать территории, которые сегодня удерживает, сократить численность своей армии и фактически утратить способность защищаться от какого-либо дальнейшего нападения. Фактически, по словам главы МИД Чехии, это означает капитуляцию Украины.

"С другой стороны, я не хочу полностью осуждать американские попытки найти какое-либо решение. На Совете высказались однозначно, что именно Европа платит по счетам за российскую войну против Украины, потому выработка любого мирного плана без участия того, кто вкладывает в него реальную финансовую и политическую силу, не имеет смысла. Я считаю, что в этой ситуации Европа не может оставаться в стороне от переговоров", - заключил чешский министр.