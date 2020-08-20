Глава МИД Беларуси заявил о давлении на его семью

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что на его семью оказывается анонимное давление.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД республики.
"А вы за белых или за красных?" Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается", - говорится в тексте заявления.
Он добавил,что понятным было бы, если угрозы раздавались в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост.
"Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием "демократия". За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами", - добавил Макей.