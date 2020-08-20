Глава МИД Беларуси заявил о давлении на его семью

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что на его семью оказывается анонимное давление

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что на его семью оказывается анонимное давление.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД республики.

"А вы за белых или за красных?" Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается", - говорится в тексте заявления.

Он добавил,что понятным было бы, если угрозы раздавались в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост.

"Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием "демократия". За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами", - добавил Макей.