Глава МИД Армении посетит Швейцарию и США

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 29 марта отбудет в Швейцарию для участия во встрече на высоком уровне по содействию беженцам из Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в МИД Армении.
Встреча состоится в Женеве.
30 марта глава внешнеполитического ведомства в составе возглавляемой президентом Армении Сержем Саргсяном делегации отправится в Вашингтон для участия в саммите по ядерной безопасности.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook