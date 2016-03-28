Глава МИД Армении посетит Швейцарию и США

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 29 марта отбудет в Швейцарию для участия во встрече на высоком уровне по содействию беженцам из Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в МИД Армении.

Встреча состоится в Женеве.

30 марта глава внешнеполитического ведомства в составе возглавляемой президентом Армении Сержем Саргсяном делегации отправится в Вашингтон для участия в саммите по ядерной безопасности.