Глава МИД Армении посетит Германию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 6-7 февраля с рабочим визитом посетит Берлин.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 6-7 февраля с рабочим визитом посетит Берлин.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, он встретится со своей германской коллегой Аналеной Бербок, после чего министры проведут пресс-конференцию.



В рамках визита Мирзоян также проведет встречи с представителями законодательных органов Германии и экспертного сообщества.



В ходе встреч будут рассмотрены вопросы расширения взаимодействия между Арменией и Германией и партнерства Армения-ЕС, ситуация на Южном Кавказе и другие.