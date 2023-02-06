Глава МИД Армении посетит Германию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 6-7 февраля с рабочим визитом посетит Берлин.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, он встретится со своей германской коллегой Аналеной Бербок, после чего министры проведут пресс-конференцию.
В рамках визита Мирзоян также проведет встречи с представителями законодательных органов Германии и экспертного сообщества.
В ходе встреч будут рассмотрены вопросы расширения взаимодействия между Арменией и Германией и партнерства Армения-ЕС, ситуация на Южном Кавказе и другие.