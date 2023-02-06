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Глава МИД Армении посетит Германию

Глава МИД Армении посетит Германию Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 6-7 февраля с рабочим визитом посетит Берлин.
В регионе
6 февраля 2023 г. 10:09
Глава МИД Армении посетит Германию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 6-7 февраля с рабочим визитом посетит Берлин.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, он встретится со своей германской коллегой Аналеной Бербок, после чего министры проведут пресс-конференцию.

В рамках визита Мирзоян также проведет встречи с представителями законодательных органов Германии и экспертного сообщества.

В ходе встреч будут рассмотрены вопросы расширения взаимодействия между Арменией и Германией и партнерства Армения-ЕС, ситуация на Южном Кавказе и другие.

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