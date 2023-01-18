Глава МИД Армении поедет на дипломатический форум в Анталии

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян собирается принять участие в дипломатическом форуме в Анталии, который состоится 28-30 апреля.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян собирается принять участие в дипломатическом форуме в Анталии, который состоится 28-30 апреля.

Как передает Report cо ссылкой Sputnik-Армения, об этом сам Мирзоян заявил на правительственном часе в парламенте.

Мирзоян отметил, что спецпредставители двух стран не встречались определенное время, а договоренности о новой встрече пока нет.

"Но я получил от министра иностранных дел Турции приглашение участвовать в дипломатическом форуме в Анталии и в этом году, и собираюсь принять в нем участие. Судя по всему, там состоится и встреча", - заявил Мирзоян, имея в виду встречу с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушошлу.