О нас

Глава МИД Армении поедет на дипломатический форум в Анталии

Глава МИД Армении поедет на дипломатический форум в Анталии Глава МИД Армении Арарат Мирзоян собирается принять участие в дипломатическом форуме в Анталии, который состоится 28-30 апреля.
В регионе
18 января 2023 г. 17:13
Глава МИД Армении поедет на дипломатический форум в Анталии

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян собирается принять участие в дипломатическом форуме в Анталии, который состоится 28-30 апреля.

Как передает Report cо ссылкой Sputnik-Армения, об этом сам Мирзоян заявил на правительственном часе в парламенте.

Мирзоян отметил, что спецпредставители двух стран не встречались определенное время, а договоренности о новой встрече пока нет.

"Но я получил от министра иностранных дел Турции приглашение участвовать в дипломатическом форуме в Анталии и в этом году, и собираюсь принять в нем участие. Судя по всему, там состоится и встреча", - заявил Мирзоян, имея в виду встречу с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушошлу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenian FM to visit Turkiye
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın XİN başçısı Türkiyəyə səfər edəcək

Самое читаемое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
12 января 2023 г. 20:51
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
12 января 2023 г. 11:07
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
12 января 2023 г. 22:28
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
12 января 2023 г. 10:54
Сегодня на дороге Ханкенди - Лачын беспрепятственно проехали 43 автомобиля миротворцев
ФотоСегодня на дороге Ханкенди - Лачын беспрепятственно проехали 43 автомобиля миротворцев
11 января 2023 г. 20:16
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
12 января 2023 г. 10:41
Телеканал TRT World посвятил репортаж акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын
Телеканал TRT World посвятил репортаж акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын
12 января 2023 г. 19:38
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
ФотоВ Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
12 января 2023 г. 16:28
В Ереване арестованы глава фракции Дашнакцутюн и активист
В Ереване арестованы глава фракции "Дашнакцутюн" и активист
11 января 2023 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi