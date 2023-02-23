Глава МИД Армении отправится в Сирию

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 23 февраля посетит Сирию.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 23 февраля посетит Сирию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.

"В целях отправки в пострадавшие от разрушительного землетрясения районы третьей партии гуманитарной помощи 23 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет в Сирию", - отметил он.

В рамках визита Мирзоян проведет встречи с президентом Сирии Башаром Асадом и своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.