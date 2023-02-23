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Глава МИД Армении отправится в Сирию

Глава МИД Армении отправится в Сирию Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 23 февраля посетит Сирию.
В регионе
23 февраля 2023 г. 10:15
Глава МИД Армении отправится в Сирию

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 23 февраля посетит Сирию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.

"В целях отправки в пострадавшие от разрушительного землетрясения районы третьей партии гуманитарной помощи 23 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет в Сирию", - отметил он.

В рамках визита Мирзоян проведет встречи с президентом Сирии Башаром Асадом и своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

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