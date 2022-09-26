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Глава МАГАТЭ встретится с руководителем атомного ведомства Ирана

Глава МАГАТЭ встретится с руководителем атомного ведомства Ирана Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен встретиться в понедельник с главой Организации по атомной энергии Ирана, чтобы обсудить проблемы, связанные с ядерной программой страны.
В регионе
26 сентября 2022 г. 13:52
Глава МАГАТЭ встретится с руководителем атомного ведомства Ирана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен встретиться в понедельник с главой Организации по атомной энергии Ирана, чтобы обсудить проблемы, связанные с ядерной программой страны.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"МАГАТЭ является атомным регулятором, и мы серьезно подходим к своей работе. Мы должны предотвратить распространение ядерного оружия и убедиться, что это благо - атомная энергия на благо мира и развития - не будет превращено в инструмент разрушения и причинения страданий, - сказал Гросси в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. - Все больше стран движутся в направлении атомной энергии. В настоящее время у нас есть несколько проблем, в том числе те, что появляются в заголовках прессы, которые нам предстоит урегулировать с Исламской Республикой Иран. И я приветствую председателя атомного агентства Ирана, с которым мы встретимся сегодня позже, потому что мы должны искать общие решения для проблем которые не уйдут, если мы их не решим в ключе сотрудничества".

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ не может гарантировать исключительно мирный характер ядерной программы Ирана, так как Тегеран не предоставил необходимую для этого информацию по происхождению урановых частиц на трех объектах.

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Версия на английском языке IAEA chief to meet with head of Iranian nuclear regulator

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