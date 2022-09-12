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Глава МАГАТЭ начал консультации об охранной зоне вокруг ЗАЭС с Украиной и РФ

Глава МАГАТЭ начал консультации об охранной зоне вокруг ЗАЭС с Украиной и РФ Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросс начал консультации с Россией и Украиной по вопросу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.
В регионе
12 сентября 2022 г. 15:30
Глава МАГАТЭ начал консультации об охранной зоне вокруг ЗАЭС с Украиной и РФ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросс начал консультации с Россией и Украиной по вопросу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Вы знаете, что на брифинге для Совета Безопасности ООН несколько дней назад я предложил срочно установить охранную зону ядерной и физической безопасности вокруг станции. Я начал консультации по этой теме с обеими сторонами. Разумеется, с Украиной <...>. И также с Россией, неотъемлемым партнером по переговорам, так как они контролируют объект", - сказал Гросс на пресс-конференции.

По его словам, обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, под угрозой реакторы и помещения для хранения отработанного топлива.

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Версия на английском языке IAEA head starts consultations with Ukraine, Russia on buffer zone around Zaporizhzhia NPP

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