Глава МАГАТЭ начал консультации об охранной зоне вокруг ЗАЭС с Украиной и РФ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросс начал консультации с Россией и Украиной по вопросу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросс начал консультации с Россией и Украиной по вопросу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Вы знаете, что на брифинге для Совета Безопасности ООН несколько дней назад я предложил срочно установить охранную зону ядерной и физической безопасности вокруг станции. Я начал консультации по этой теме с обеими сторонами. Разумеется, с Украиной <...>. И также с Россией, неотъемлемым партнером по переговорам, так как они контролируют объект", - сказал Гросс на пресс-конференции.

По его словам, обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, под угрозой реакторы и помещения для хранения отработанного топлива.