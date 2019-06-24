Глава Ингушетии объявил об отставке - ВИДЕО

Юнус-Бек Евкуров, возглавляющий Ингушетию с 2008 года, заявил о намерении уйти в отставку. Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - сказал Евкуров в обращении, показанном на национальном телевидении республики. В качестве причины отставки глава Ингушетии назвал разобщенность власти и общественности республики.

Он пообещал жителям региона, что будет "делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии", где бы ни находился. "Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас", - добавил он.

Евкуров указал, что за все годы, в которые он возглавлял Ингушетию, в регионе удалось победить терроризм и минимизировать экстремизм, добиться мира в республике, построить новые школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и дороги. Он добавил, что единство необходимо для развития региона.