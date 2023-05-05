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Глава ЧВК "Вагнер" заявил о нехватке боеприпасов, обвинив в этом Шойгу и Герасимова

Глава ЧВК "Вагнер" заявил о нехватке боеприпасов, обвинив в этом Шойгу и Герасимова Нехватка боеприпасов у подразделений частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" составляет 70%.
В регионе
5 мая 2023 г. 12:37
Глава ЧВК Вагнер заявил о нехватке боеприпасов, обвинив в этом Шойгу и Герасимова

Нехватка боеприпасов у подразделений частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" составляет 70%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил основатель и спонсор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Он записал видео на фоне десятков трупов бойцов ЧВК, обвинив в их гибели министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова.

По его словам, если бы им выдавали хотя бы "норму", то жертв было бы в пять раз меньше. Он обвинил российских чиновников и их детей в том, что они развлекаются, пока бойцы ЧВК воюют.

Отметим, что ранее Пригожин заявлял о том, что сейчас функционирование ЧВК в России на законодательном уровне не регулируется. В ряде стран "Вагнер" признана преступной и террористической организацией.

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Версия на азербайджанском языке “Vaqner”in rəhbəri silah çatışmazlığından şikayətlənib, Şoyqu və Gerasimovu tənqid edib

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