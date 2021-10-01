О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГК "Туркменгаз" проведет независимый аудит строительства туркменского участка ТАПИ

ГК "Туркменгаз" проведет независимый аудит строительства туркменского участка ТАПИ Госконцерн "Туркменгаз" объявил тендер на оказание консалтинговых услуг – независимый финансовый аудит строительства туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).
В регионе
1 октября 2021 г. 14:19
ГК Туркменгаз проведет независимый аудит строительства туркменского участка ТАПИ

Госконцерн "Туркменгаз" объявил тендер на оказание консалтинговых услуг – независимый финансовый аудит строительства туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Как сообщает Report, победителю предстоит провести аудит всего периода реализации проекта, который был запущен в феврале 2019 года. Услуги консультанта будут оплачены из средств, полученных при финансировании проекта ТАПИ Исламским банком развития (ИБР).

Заинтересованные компании должны иметь опыт работы не менее 5 лет, а также ранее принимать участие в аудите проектов, которые были профинансированы международными банками развития.

Консультант будет отобран в соответствии с методом наименьших затрат (Least Cost Selection), изложенным в Руководстве по закупкам ИБР.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

На севере Ирака ликвидирован особо опасный террорист РКК
На севере Ирака ликвидирован особо опасный террорист РКК
1 октября 2021 г. 15:27
Президент Туркменистана направил обращение к участникам ЭКСПО-2020 
Президент Туркменистана направил обращение к участникам "ЭКСПО-2020" 
1 октября 2021 г. 14:37
Туркменский посол провел переговоры с и.о. главы МИД Афганистана
Туркменский посол провел переговоры с и.о. главы МИД Афганистана
1 октября 2021 г. 14:24
Президент Кыргызыстана отдал свой дом в пользу нуждающихся
Президент Кыргызыстана отдал свой дом в пользу нуждающихся
1 октября 2021 г. 14:20
МВД Грузии направило в Батуми спецназ, идет подготовка к аресту Саакашвили
МВД Грузии направило в Батуми спецназ, идет подготовка к аресту Саакашвили
1 октября 2021 г. 13:41
Михаил Саакашвили: 3 октября буду в Тбилиси
ВидеоМихаил Саакашвили: 3 октября буду в Тбилиси
1 октября 2021 г. 12:22
В Грузии число умерших от COVID-19 превысило 614 тыс.
В Грузии число умерших от COVID-19 превысило 614 тыс.
1 октября 2021 г. 10:58
МВД: Саакашвили не пересекал границу Грузии
МВД: Саакашвили не пересекал границу Грузии
1 октября 2021 г. 10:49
Начальника Генштаба Армении вызовут на допрос
Начальника Генштаба Армении вызовут на допрос
1 октября 2021 г. 10:22
Саакашвили вернулся в Грузию
Саакашвили вернулся в Грузию
1 октября 2021 г. 09:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi