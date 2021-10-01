ГК "Туркменгаз" проведет независимый аудит строительства туркменского участка ТАПИ

Госконцерн "Туркменгаз" объявил тендер на оказание консалтинговых услуг – независимый финансовый аудит строительства туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Госконцерн "Туркменгаз" объявил тендер на оказание консалтинговых услуг – независимый финансовый аудит строительства туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Как сообщает Report, победителю предстоит провести аудит всего периода реализации проекта, который был запущен в феврале 2019 года. Услуги консультанта будут оплачены из средств, полученных при финансировании проекта ТАПИ Исламским банком развития (ИБР).

Заинтересованные компании должны иметь опыт работы не менее 5 лет, а также ранее принимать участие в аудите проектов, которые были профинансированы международными банками развития.

Консультант будет отобран в соответствии с методом наименьших затрат (Least Cost Selection), изложенным в Руководстве по закупкам ИБР.