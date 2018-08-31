Георгий Маргвелашвили обнародовал свое решение в связи с президентскими выборами

https://report.az/storage/news/cde2b0f6271d4f2864121566d557874f/f37d6be9-39d1-40bf-b526-3f2425dcf3b6_292.jpg
Тбилиси. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили огласил свое решение в связи с президентскими выборами, которые состоятся в стране 28 октября этого года.
Как сообщает грузинское бюро Report, Г.Маргвелашвили сообщил, что не примет участия в президентских выборах.
Глава государства сказал, что хоть и не примет участия на выборах, однако будет продолжать служить Грузии в другой форме.
Отметим, что Г.Маргвелашвили в октябре 2013 года был избран президентом Грузии.
News DepartmentАвтор новости