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    Георгий Маргвелашвили обнародовал свое решение в связи с президентскими выборами

    Тбилиси. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили огласил свое решение в связи с президентскими выборами, которые состоятся в стране 28 октября этого года.

    Как сообщает грузинское бюро Report, Г.Маргвелашвили сообщил, что не примет участия в президентских выборах.

    Глава государства сказал, что хоть и не примет участия на выборах, однако будет продолжать служить Грузии в другой форме.

    Отметим, что Г.Маргвелашвили в октябре 2013 года был избран президентом Грузии.

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