Георгий Маргвелашвили обнародовал свое решение в связи с президентскими выборами

Тбилиси. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили огласил свое решение в связи с президентскими выборами, которые состоятся в стране 28 октября этого года.

Как сообщает грузинское бюро Report, Г.Маргвелашвили сообщил, что не примет участия в президентских выборах.

Глава государства сказал, что хоть и не примет участия на выборах, однако будет продолжать служить Грузии в другой форме.

Отметим, что Г.Маргвелашвили в октябре 2013 года был избран президентом Грузии.