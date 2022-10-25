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Генштаб ВСУ: За сутки ликвидирован один российский самолет, три вертолета

Генштаб ВСУ: За сутки ликвидирован один российский самолет, три вертолета За прошедшие сутки ВС Украины ликвидировали 480 российских военнослужащих. Общие потери ВС России с начала полномасштабных боевых действий 68 420 человек.
В регионе
25 октября 2022 г. 10:31
Генштаб ВСУ: За сутки ликвидирован один российский самолет, три вертолета

За прошедшие сутки ВС Украины ликвидировали 480 российских военнослужащих. Общие потери ВС России с начала полномасштабных боевых действий 68 420 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 25 октября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 611 (+21), боевые бронированные машины - 5 321 (+26), артиллерийские системы - 1 674 (+1), РСЗО - 377 (+2), средства ПВО - 190 (+1), самолеты - 271 (+1), вертолеты - 248 (+3), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1372 (+2), крылатые ракеты - 350, корабли /катера - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 4 054 (+10), специальная техника - 149.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Ukraynada canlı qüvvə itkilərinin sayı 68 mini ötüb
Версия на английском языке One Russian aircraft, three helicopters terminated in one day, Ukraine's General Staff says

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