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Генштаб ВСУ: Сбиты 45 российских крылатых ракет, 4 вертолета

Генштаб ВСУ: Сбиты 45 российских крылатых ракет, 4 вертолета За сутки ВС Украины ликвидировали 650 российских военнослужащих. Общие потери ВС России с начала полномасштабных боевых действий составляет 72 470 человек. Кроме того, сбиты 45 крылатых ракет, 4 вертолета и самолет.
В регионе
1 ноября 2022 г. 11:06
Генштаб ВСУ: Сбиты 45 российских крылатых ракет, 4 вертолета

За сутки ВС Украины ликвидировали 650 российских военнослужащих. Общие потери ВС России с начала полномасштабных боевых действий составляет 72 470 человек. Кроме того, сбиты 45 крылатых ракет, 4 вертолета и самолет.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 1 ноября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 698 (+12), боевые бронированные машины - 5 501 (+16), артиллерийские системы - 1 730 (+2), РСЗО - 383, средства ПВО - 197, самолеты - 276 (+1), вертолеты - 257 (+4), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 415 (+2), крылатые ракеты - 397 (+45), корабли/катера - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 4 143 (+15), специальная техника - 154.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: “Rusiyanın daha 45 qanadlı raketi, 4 helikopteri vurulub”
Версия на английском языке General Staff of Ukraine: Russia's losses exceed 72,000

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