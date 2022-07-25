Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 39,7 тыс. человек

Общие боевые потери ВС РФ с начала боевых действий в Украине составили около 39 700 человек, а за сутки уничтожено 180 военнослужащих.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Общие боевые потери противника на 25 июля составили: танки ‒ 1 730, боевые бронированные машины ‒ 3 950, артиллерийские системы – 876, РСЗО - 257, средства ПВО - 116, самолеты – 222, вертолеты – 188, БПЛА оперативно-тактического уровня - 719, крылатые ракеты - 174, корабли/катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 832, специальная техника – 73", - сказано в сообщении.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.