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    Генштаб ВС Турции: Угроза нанесения боевиками ИГ ракетных ударов по турецкой территории устранена

    В рамках операции Щит Евфрата был установлен контроль над девятью сирийскими населенными пунктами

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Угроза нанесения боевиками террористической группировки "Исламское государство" ракетных ударов по территории Турции устранена, сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

    Как сообщает Генштаб ВС Турции, в рамках операции "Щит Евфрата" (Fırat Kalkanı) был установлен контроль над девятью сирийскими населенными пунктами, расположенными к востоку от города Маре в провинции Алеппо.

    Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" с целью создания "зоны безопасности" у своей границы и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа.

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