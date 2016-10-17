Генштаб ВС Турции: Угроза нанесения боевиками ИГ ракетных ударов по турецкой территории устранена

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Угроза нанесения боевиками террористической группировки "Исламское государство" ракетных ударов по территории Турции устранена, сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

Как сообщает Генштаб ВС Турции, в рамках операции "Щит Евфрата" (Fırat Kalkanı) был установлен контроль над девятью сирийскими населенными пунктами, расположенными к востоку от города Маре в провинции Алеппо.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" с целью создания "зоны безопасности" у своей границы и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа.