Генштаб Турции: С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 3195 членов террористических организаций

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Турецкие Вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 3195 членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу генеральный штаб ВС Турции.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 3195 членов террористических организаций. Операция успешно продолжается", - сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.

В пятницу сообщалось о 3149 нейтрализованных боевиках.