Генсека ОДКБ обвиняют в конституционном перевороте в Армении

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову выдвинуто обвинение в свержении конституционного строя, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Накануне он был вызван на допрос в Специальную следственную службу Армении по делу о событиях 1-2-го марта 2008 года.

В суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана следователем представлено ходатайство об избрании в отношении Хачатурова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.

15 мая 1992 года Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности (ДКБ). Азербайджан подписал договор 24 сентября 1993 года, Грузия - 9 сентября 1993 года, Беларусь - 31 декабря 1993 года.

2 апреля 1999 года Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от продления договора.