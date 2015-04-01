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    ​Генсек Совета Европы осудил убийство прокурора

    Турбьерн Ягланд: Мы должны вести совместную борьбу против терроризма и террористов

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "Я осуждаю теракт, совершенный в Стамбуле против прокурора". Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, выражая соболезнование в связи с убийством прокурора Стамбула Мехмета Селима Кираза. 

    "Убийство прокурора и двух захватчиков доказало, что сегодня экстремизм угрожает как Турции, так и ряду европейских стран. Экстремисты пытаются нарушить демократический устрой. Мы должны вести совместную борьбу против террористов и терроризма", - сказал Т.Ягланд.

    Генсек выразил соболезнование семье прокурора и турецкому народу. 

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