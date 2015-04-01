​Генсек Совета Европы осудил убийство прокурора

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "Я осуждаю теракт, совершенный в Стамбуле против прокурора". Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, выражая соболезнование в связи с убийством прокурора Стамбула Мехмета Селима Кираза.

"Убийство прокурора и двух захватчиков доказало, что сегодня экстремизм угрожает как Турции, так и ряду европейских стран. Экстремисты пытаются нарушить демократический устрой. Мы должны вести совместную борьбу против террористов и терроризма", - сказал Т.Ягланд.

Генсек выразил соболезнование семье прокурора и турецкому народу.