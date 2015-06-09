​Генсек ООН прибыл в Душанбе

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в столицу Таджикистана, где примет участие в работе трехдневной международной конференции по итогам реализации Международного десятилетия действий "Вода для жизни". Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

В аэропорту Душанбе Пан Ги Муна встречал министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов.

Ожидается, что генсек ООН во вторник встретится с главой таджикского государства Эмомали Рахмоном, а затем на вертолете посетит Сарезское озеро на востоке республики.

"Пан Ги Мун примет участие в работе Душанбинской конференции, что подтверждает важность данного международного мероприятия для ООН и всего мирового сообщества, особенно в свете разработки и принятия целей устойчивого развития, одной из которых является устойчивое управление водными ресурсами и санитария для всех", - сообщил МИД Таджикистана.

Международная конференция высокого уровня по итогам реализации Международного десятилетия действий "Вода для жизни" (2005-2015) состоится на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 19 декабря 2014 года "Международное десятилетие действий "Вода для жизни" и дальнейшие усилия по достижению устойчивого развития водных ресурсов".

В конференции принимают участие 99 делегаций стран-участниц ООН, в том числе Российская Федерация, а также представители свыше 50 международных и региональных организаций, так или иначе работающих с водными проблемами. Всего в Душанбе приехали 1,5 тыс. участников.

По мнению таджикского внешнеполитического ведомства, "Душанбинская конференция предоставит уникальную возможность всем заинтересованным сторонам обменяться мнениями, знаниями, достижениями и практикой по реализации Международного десятилетия, трудностям и вызовам в ходе реализации декады, и, вместе с тем, позволит разработать основные рекомендации по дальнейшим шагам на период после 2015 года".