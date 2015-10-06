​Генсек: НАТО обсуждает с Турцией продление присутствия ПРО на 2016 год

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ НАТО обсуждает с Турцией возможность продлить присутствие системы Patriot на следующий год. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса 8 октября в Брюсселе.

Батареи систем Patriot были развернуты в Турции в феврале 2013 года. Такое решение Госдеп США объяснял необходимостью защиты союзника по альянсу от возможных авиационных и ракетных ударов со стороны сирийских правительственных войск.

Столтенберг также отметил, что Альянс обеспокоен действиями России в Сирии и считает, что российская авиация наносит удары не по боевикам "Исламского государства", а по сирийской оппозиции.

Генсек подчеркнул, что НАТО наблюдает усиление присутствия не только военно-воздушных сил и ПВО России в Сирии, но и военно-морского контингента: "Я не буду называть цифры, но я могу подтвердить, что мы наблюдали значительное усиление российского военного присутствия в Сирии. Военно-воздушные силы, системы противовоздушной обороны, а также наземный контингент, связанный с авиабазой, которая у них есть. Мы также наблюдали усиление военно-морского присутствия российских кораблей и военно-морских мощностей за пределами Сирии или в восточной части Средиземноморья".