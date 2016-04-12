​Генсек ГУАМ обсудил вопрос сотрудничества организации с Индией и Ираном

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Киеве состоялась встреча генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева с послом Индии в Украине М.К.Бхарти в Киеве, сообщает Report со ссылкой на сайт ГУАМ.

В ходе встречи отмечалось, что регион ГУАМ становится все более привлекательным как альтернативный транспортно-транзитный коридор, соединяющий Европу с Азией. Также отмечалось, что подключение Ирана к транспортной инфраструктуре ГУАМ открывает новые возможности и для Индии.

В связи с этим, было обращено внимание на то, что Индия в настоящее время инвестирует в развитие и модернизацию морского порта в Иране с выходом на Аравийское море и Индийский океан. Использование Ирана в качестве транзитной территории и транспортного коридора ГУАМ, таким образом, открывает новые возможности для Индии по выходу на рынки ГУАМ и далее в Европу.

В ходе встречи стороны также обменялись информацией о ситуации в регионе ГУАМ и вокруг него, складывающейся в результате как обострения в двусторонних отношениях между различными странами, так и новых региональных инициатив, включения в торгово-экономические отношения в интеграционные процессы новых стран.