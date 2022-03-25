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Генпрокуратура: С начала боевых действий в Украине погибли 135 детей

Генпрокуратура: С начала боевых действий в Украине погибли 135 детей В Украине с начала боевых действий уже погибли 135 детей, ранения различной степени тяжести получили более 184 детей.
В регионе
25 марта 2022 г. 11:04
Генпрокуратура: С начала боевых действий в Украине погибли 135 детей

В Украине с начала боевых действий уже погибли 135 детей, ранения различной степени тяжести получили более 184 детей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 64, Харьковской - 44, Донецкой - 46, Черниговской - 34, Николаевский - 25, Запорожской - 26, Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14.

24 марта из-за обстрела военными РФ селе Новомихайловка Марьинского района Донецкой области получили ранения двое детей 6 и 13 лет. Кроме того, в селе Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков - 13, 14 и 15 лет подорвались на мине. Их госпитализировали в мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В сообщении также говорится о том, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов.

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