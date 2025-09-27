Генпрокуратура России подала иск к владельцу порта в Туапсе

В Арбитражный суд Краснодарского края поступил иск Генпрокуратуры к бизнесмену Шахлару Новрузову. Он арестован по обвинению в хищении более 919 млн руб.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Согласно судебной картотеке, ответчиком по делу также выступает компания "Вониксель лимитед". Она является учредителем ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП). Третий ответчик - бизнесмен и бывший топ-менеджер "Инжтрансстроя" Олег Басин.

Исковое заявление поступило в суд 25 сентября. На следующий день его приняли к производству. Следующее судебное заседание назначено на 17 октября.

Новрузов, директор ООО "Кафе "Старый Баку"" и ООО "Дар Фрут", арестован в рамках дела о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).