Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Генпрокуратура России подала иск к владельцу порта в Туапсе

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 13:28
    Генпрокуратура России подала иск к владельцу порта в Туапсе

    В Арбитражный суд Краснодарского края поступил иск Генпрокуратуры к бизнесмену Шахлару Новрузову. Он арестован по обвинению в хищении более 919 млн руб.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Согласно судебной картотеке, ответчиком по делу также выступает компания "Вониксель лимитед". Она является учредителем ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП). Третий ответчик - бизнесмен и бывший топ-менеджер "Инжтрансстроя" Олег Басин.

    Исковое заявление поступило в суд 25 сентября. На следующий день его приняли к производству. Следующее судебное заседание назначено на 17 октября.

    Новрузов, директор ООО "Кафе "Старый Баку"" и ООО "Дар Фрут", арестован в рамках дела о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

    Россия Генпрокуратура порт Туапсе иск

    Последние новости

    13:46
    Фото
    Видео

    В поселке Арчиван затоплены некоторые территории, эвакуированы 30 жителей

    Происшествия
    13:45

    Министр: Расследуется каждый негативный случай в школах

    Наука и образование
    13:38
    Фото

    На Военно-мемориальном захоронении возведен монумент высотой 44 метра

    Внутренняя политика
    13:33

    Эрдоган: Карабах - это навеки Азербайджан

    Внешняя политика
    13:28

    Генпрокуратура России подала иск к владельцу порта в Туапсе

    В регионе
    13:23

    В Грузии пресекли ввоз 200 кг героина на $50 млн

    В регионе
    13:17
    Фото

    В Сумгайыте почтили память героев Отечественной войны

    Внутренняя политика
    13:15

    СК РФ сообщил о смерти еще шести человек от употребления суррогатного алкоголя - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    13:13

    В Грузии затоплены села с компактным проживанием азербайджанцев

    Другие страны
    Лента новостей