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Генпрокуратура России готовит запрос о выдаче Тельмана Исмаилова

Генпрокуратура России готовит запрос о выдаче Тельмана Исмаилова Генпрокуратура России начала подготовку запроса о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова в РФ для привлечения к уголовной ответственности. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В регионе
5 октября 2021 г. 13:06
Генпрокуратура России готовит запрос о выдаче Тельмана Исмаилова

Генпрокуратура России начала подготовку запроса о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова в РФ для привлечения к уголовной ответственности. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляется взаимодействие с компетентными органами Черногории в порядке, установленном международными договорами. В настоящее время организована подготовка запроса о выдаче Исмаилова Т.М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Т. Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Суд сообщал, что Россия должна будет прислать официальный запрос на выдачу Исмаилова в срок до 40 дней с момента помещения под стражу.

Кроме того, на 12 ноября намечено заседание, на котором будет рассмотрено заявление Исмаилова о предоставлении политического убежища.

Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, они заочно арестованы. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей

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