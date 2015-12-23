Генерал: Россия и Армения объединили ПВО на Кавказе для защиты от Турции

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Создание Россией и Арменией объединенной системы ПВО на Кавказе связано с необходимостью укрепления воздушных границ, в том числе в связи с последним инцидентом в Сирии со сбитым Турцией Су-24".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил бывший заместитель командующего войсками ПВО Сухопутных войск России генерал-лейтенант Александр Лузан.

Сегодня в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал с армянским коллегой Сейраном Оганяном соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО в кавказском регионе коллективной безопасности.

"На мой взгляд, это решение связано с событиями, произошедшими в Турции. Сегодня авиация играет главную роль в боевых действиях. Турция – член НАТО, и на территории страны размещены не только ее собственная авиация, аэродромы используются и ВВС США. Нужна более серьезная система, которая держала бы воздушную границу на замке, а для этого нужны объединенные усилия", - заявил Лузан.

В то же время генерал отметил, что создание объединенной российско-армянской системы ПВО затрудняется географическим положением этих двух государств - между ними пролегает территория Грузии.

"Однако единое боевое управление ПВО - это уже достижение. К тому же у нас в Армении есть военная база – ее тоже нужно защищать от авиации противника, порознь действовать нам и армянским военнослужащим в этом случае неконструктивно", - добавил Лузан.