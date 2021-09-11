Гендиректор МАГАТЭ прибудет в Тегеран 11 сентября

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Тегеран в субботу вечером для участия в переговорах с иранской стороной.
"Генеральный директор МАГАТЭ приедет в Тегеран сегодня вечером во главе делегации", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам Камальванди, "Гросси прибудет с однодневным визитом, и достигнута договоренность, что он обсудит различные аспекты сотрудничества МАГАТЭ и Ирана в воскресенье с главой ОАЭИ Мохаммадом Эслами".