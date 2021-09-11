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Гендиректор МАГАТЭ прибудет в Тегеран 11 сентября

Гендиректор МАГАТЭ прибудет в Тегеран 11 сентября Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Тегеран в субботу вечером для участия в переговорах с иранской стороной.
В регионе
11 сентября 2021 г. 20:25
Гендиректор МАГАТЭ прибудет в Тегеран 11 сентября

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Тегеран в субботу вечером для участия в переговорах с иранской стороной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Генеральный директор МАГАТЭ приедет в Тегеран сегодня вечером во главе делегации", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам Камальванди, "Гросси прибудет с однодневным визитом, и достигнута договоренность, что он обсудит различные аспекты сотрудничества МАГАТЭ и Ирана в воскресенье с главой ОАЭИ Мохаммадом Эслами".

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