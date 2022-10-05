Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в ближайшие дни

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в ближайшие дни.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Гросси обсудит с российской стороной вопрос безопасности на Запорожской АЭС.

"Я подтверждаю сообщение о том, что он собирается приехать в Киев, а потом в Москву, это будет уже в ближайшие дни", - сказал Вершинин.

По его словам, Гросси выдвинул ряд идей, которые сейчас обсуждаются экспертами. Они касаются ядерной безопасности, прекращения обстрелов ЗАЭС.