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Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в ближайшие дни

Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в ближайшие дни Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в ближайшие дни.
В регионе
5 октября 2022 г. 13:11
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву в ближайшие дни

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Гросси обсудит с российской стороной вопрос безопасности на Запорожской АЭС.

"Я подтверждаю сообщение о том, что он собирается приехать в Киев, а потом в Москву, это будет уже в ближайшие дни", - сказал Вершинин.

По его словам, Гросси выдвинул ряд идей, которые сейчас обсуждаются экспертами. Они касаются ядерной безопасности, прекращения обстрелов ЗАЭС.

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Версия на английском языке IAEA director-general to visit Moscow in coming days

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