"Газпром" доведет долю в "Газпром Армения" до 100%

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Совет директоров "Газпрома" согласовал приобретение 5,248 млн дополнительных обыкновенных акций ЗАО "Газпром Армения" за 26,381 млрд армянских драмов (3,4 млрд руб.).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает "Газпром".

Российское правительство одобрило поправки в российско-армянское соглашение об условиях купли-продажи акций и работы "Армросгазпрома" (ныне "Газпром Армения"), по которому доля "Газпрома" в уставном капитале "Армросгазпрома" доведена с 80% до 100%.

"Газпром Армения" имеет монопольное право на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении.

В 2013 г. "Газпром" и "Газпром Армения" подписали контракт на поставку в Армению до 2,5 млрд куб. м газа в год в 2014-2018 гг., в апреле 2016 г. стороны подписали дополнение к контракту. Поставки газа до границы с Арменией осуществляет "Газпром экспорт". "Газпром" является единственным акционером "Газпром Армения". В составе Газотранспортной системы (ГТС) Армении насчитывают 1682,2 км газопроводов и газопроводов-отводов.