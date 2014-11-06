Гарибашвили: Стремление Грузии в ЕС не направлено против России

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Европейские устремления Грузии не направлены против кого-то, в том числе против России. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости Грузия", об этом заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в интервью CNN.

"Стремление Грузии [в Евросоюз] не представляет собой шаг против кого-то, включая Россию. Я считаю, в интересах России, чтобы по соседству у нее был мир и стабильная ситуация", - заявил Гарибашвили.

Министр обороны Грузии Ираклий Аласания был снят с занимаемой должности 4 ноября, сразу же после того, как он заявил, что против оборонного ведомства ведется "целенаправленная атака", направленная на срыв интеграции в евроатлантические структуры. Вслед за этим заявления об уходе с постов сделали глава МИД Майя Панджикидзе и госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси Петриашвили.