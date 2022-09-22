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Гарибашвили: Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном

Гарибашвили: Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном
В регионе
22 сентября 2022 г. 22:53
Гарибашвили: Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном

Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В июле этого года мы провели в Тбилиси плодотворные переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы готовы рассматривать себя в качестве центра диалога для установления столь необходимого мира и стабильности в нашем регионе.

С этим намерением Грузия продвигает инициативу мирного соседства, в которой участвуют все три государства Южного Кавказа. Он не заменяет, не противоречит и не выступает против других форматов сотрудничества. Вместо этого Грузия надеется стать честным посредником, который поможет нормализовать региональные отношения», - подчеркнул Гарибашвили.

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Версия на азербайджанском языке Qaribaşvili: "Gürcüstan Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəçi olmağa hazırdır"

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