Гарегин II отправился с визитом в Индию

Католикос всех армян Гарегин II отправился с патриаршим визитом в Индию.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на канцелярию Эчмиадзина.

В рамках визита он проведет встречи с попечителями церкви Святого Назарета в Калькутте, а также с руководством и преподавательским составом Армянской филантропической семинарии.