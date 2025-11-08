Гарегин II отправился с визитом в Индию
- 08 ноября, 2025
- 16:16
Католикос всех армян Гарегин II отправился с патриаршим визитом в Индию.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на канцелярию Эчмиадзина.
В рамках визита он проведет встречи с попечителями церкви Святого Назарета в Калькутте, а также с руководством и преподавательским составом Армянской филантропической семинарии.
