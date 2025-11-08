İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Bütün ermənilərin katolikosu II Qaregin Hindistana yollanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri Eçmiədzin dəftərxanasına istinadən məlumat yayıb.

    Səfər çərçivəsində o, Kəlküttədə Müqəddəs Nazaret kilsəsinin himayəçisi, həmçinin Erməni Xeyriyyə Seminariyasının rəhbərliyi və müəllim heyəti ilə görüşlər keçirəcək.

    Гарегин II отправился с визитом в Индию

