II Qaregin Hindistana yollanıb
Region
- 08 noyabr, 2025
- 16:40
Bütün ermənilərin katolikosu II Qaregin Hindistana yollanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri Eçmiədzin dəftərxanasına istinadən məlumat yayıb.
Səfər çərçivəsində o, Kəlküttədə Müqəddəs Nazaret kilsəsinin himayəçisi, həmçinin Erməni Xeyriyyə Seminariyasının rəhbərliyi və müəllim heyəti ilə görüşlər keçirəcək.
Son xəbərlər
17:31
İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilibFutbol
17:30
Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıbRegion
17:17
Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edibCOP29
17:15
Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
17:14
Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcəkİKT
17:12
Foto
Bakıda UEFA-nın dəstəyi ilə təşkil olunan "Məktəbli Qızlar" turnirinə start verilibFutbol
17:11
Foto
Yuxarı Şirvan zonasında Zəfər Günü silsilə tədbirlərlə qeyd edilibDaxili siyasət
17:03
Foto
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar edibXarici siyasət
17:02