Убивший девять человек в школе в Казани признан невменяемым

Ильназ Галявиев, который напал на казанскую гимназию и расстрелял девять человек, признан невменяемым

Ильназ Галявиев, который напал на казанскую гимназию и расстрелял девять человек, признан невменяемым. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее заключение вынесла экспертиза Института Сербского – официальный орган Общественных наблюдательных комиссий.

"Государственный Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", — говорится в публикации.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавшим оказался бывший ученик гимназии, 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

Обвиняемого арестовали 12 мая. 5 июля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Галявиеву до 11 октября.