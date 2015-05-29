 Наверх
    Закрыть фоторежим

    G7 считает необходимым сохранение санкций против России

    Дэвид Кэмерон: Санкции должны сохраняться до полной имплементации минских договоренностей

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Страны G7 считают необходимым сохранение санкций в отношении России до полной имплементации минских договоренностей. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на РИА новости, заявил на пресс-конференции в Берлине британский премьер Дэвид Кэмерон.

    "На предстоящем саммите G7 мы продолжим добиваться урегулирования ситуации на востоке Украины. Мы согласны, что санкции должны сохраняться до полной имплементации минских договоренностей", - сказал Кэмерон.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi