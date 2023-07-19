FT: Армения продолжает помогать России обходить введенные в ее отношении санкции

Власти Армении продолжают обходить санкции, введенные в отношении России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Армения продолжает помогать России в обходе введенных в ее отношении санкций после полномасштабного вторжения в Украину.

Как передает Report, об этом говорится в статье Financial Times "Армения: новый "шелковый путь" для товаров в находящуюся под санкциями Россию".

Армения не является производителем автомобилей, но экспорт автомобилей из этой крошечной страны в Россию резко возрос после прошлогоднего вторжения последней в Украину. Хотя автомобили являются самым ярким примером, но экспорт других товаров из Армении в Россию также резко возрос, что привело к почти двукратному увеличению товарооборота между двумя странами в 2022 году.

"Российские потребители обратились к третьим странам в поисках того, чего им не хватает в результате западных санкций и ухода корпораций, что ставит такие страны, как Армения, Турция и Казахстан, в центр нового оживленного торгового маршрута потребительских товаров", - отмечает автор.

Для Армении это способствовало новому экономическому буму: в 2022 году ее валовой внутренний продукт вырос на рекордные 13%, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель.

По словам брокеров и покупателей, автомобили прибывают в основном из США через черноморский порт Поти в Грузии. Многие из них затем доставляются в Армению для таможенного оформления, поскольку страна имеет общий с Россией режим беспошлинной торговли.

Город Гюмри является ключевым узлом, откуда транспортные средства направляются на север в Россию по автодороге, снова пересекая Грузию. Однако правительство Армении решительно отрицает это обвинение.

По информации других изданий, в частности New York Times, в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из США и на 212% больше из Евросоюза, чем в 2021 г., когда 97% этой же продукции экспортировалось в Россию. Она используется для производства ключевых частей беспилотников и ракет, применяемых против Украины.