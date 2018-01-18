ФСБ России определила угрозы безопасности у своих границ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала проект указа президента России "Основы государственной пограничной политики Российской Федерации".

Как сообщает Report, cоответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В нем перечислены основные угрозы нацбезопасности государства от приграничных территорий. Так, к ним ФСБ относит территориальные притязания ряда иностранных государств к России и попытки проникновения на территорию страны членов международных террористических и экстремистских организаций.

Помимо этого, ведомство в числе угроз называет наличие вблизи границ "очагов социально-политической и военной напряженности", "сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории" и попытки расхищения природных ресурсов России.

В проекте указа подчеркивается, что приграничная политика России строится на уважении суверенитета других государств, мирном разрешении пограничных вопросов и соблюдении международных обязательств.