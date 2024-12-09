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ФСБ РФ задержал 11 сотрудников международной сети мошеннических "колл-центров"

ФСБ РФ задержал 11 сотрудников международной сети мошеннических "колл-центров" ФСБ России заявил о задержании руководителей и сотрудников российского "отделения" международной сети колл-центров, которые под видом инвестиционных сделок занимались мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Яп
В регионе
9 декабря 2024 г. 09:27
ФСБ РФ задержал 11 сотрудников международной сети мошеннических колл-центров

ФСБ России заявил о задержании руководителей и сотрудников российского "отделения" международной сети колл-центров, которые под видом инвестиционных сделок занимались мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети "колл-центров", действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" ("Milton Group") Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", - сообщил в ведомстве.

"Колл-центры", по данным спецслужбы, "входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и др."

Потерпевшими от деятельности мошенников, по оценке ведомства, стали порядка 100 тыс. человек, проживающих на территориях более 50 государств.

"Доходы от противоправной деятельности достигали 1 млн долларов в день", - добавили в ЦОС.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории РФ колл-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман, который был задержан, и гражданин Израиля и Грузии Тодва, объявленный в розыск.

Всего в рамках возбужденного Следственным управлением ФСБ уголовного дела задержаны "11 руководителей и сотрудников российских офисов "колл-центров" по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК России".

В ФСБ сообщили также, что в 2022 году Кесельман и Тодва "по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода".

Ранее британская вещательная корпорация BBC обнародовала свое расследование о сети колл-центров в Грузии, в Украине, в Болгарии и Албании, с помощью которых европейских пенсионеров вовлекали в несуществующие финансовые схемы, обещая им в короткие сроки большую финансовую выгоду за добровольно вложенные средства, но деньги терялись, а выявить мошенников пенсионерам не удавалось. Во главе этой мошеннической сети стоит Кезерашвили, который в настоящее время проживает в Лондоне в собственном доме стоимостью 18 млн фунтов стерлингов (около 22 млн долларов).

В России Кезерашвили заочно обвинен в мошенничестве и объявлен в розыск.

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