Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Французский сенат отклонил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание "армянского геноцида".

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Сенат направил законопроект подкомиссии.

Проект в связи с применением данного наказания не был принят и Конституционной комиссией Франции и Европейским судом по правам человека.

В сообщении говорится, что историческое событие может быть признано "геноцидом" на основании решения международного суда.

В упомянутом законопроекте предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет или штраф в размере 45 тыс. евро для лиц, отрицающих "армянский геноцид".