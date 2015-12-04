Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Французский сенат отклонил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание "армянского геноцида".
Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.
Сенат направил законопроект подкомиссии.
Проект в связи с применением данного наказания не был принят и Конституционной комиссией Франции и Европейским судом по правам человека.
В сообщении говорится, что историческое событие может быть признано "геноцидом" на основании решения международного суда.
В упомянутом законопроекте предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет или штраф в размере 45 тыс. евро для лиц, отрицающих "армянский геноцид".
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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