Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Деловой журнал Forbes составил рейтинг самых богатых чиновниц России.

Как сообщает Report, отмечается, что в общей сумме доход топ-10 богатых чиновниц составил почти 220 млн. рублей ( 6,2 млн.манатов).

Больше всего в рейтинге чиновниц, которые являются депутатами Госдумы — они заняли семь строчек из десяти.

Представительница нижней палаты парламента также занимает первую строчку – это депутат от "Единой России" Татьяна Соломатина, которая заработала за год 56,2 млн. рублей (1,6 млн. манатов).

Также в список вошли две женщины из Совета Федерации — представитель Республики Тыва и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова - 28,7 млн. руб. (812 тыс. манатов) на втором месте , и председатель Совфеда Валентина Матвиенко - 22,9 млн. руб. (648 тыс. манатов) на четвертом месте.

Из состава кабинета министров в список самых богатых чиновниц вошла только зампред правительства Ольга Голодец (15,6 млн. руб. (441 тыс.манатов)— седьмое место).

Отмечается, что ни одна представительница администрации президента в рейтинг не попала: максимальный доход за прошлый год там задекларировала помощник президента Лариса Брычева — это 7,7 млн. рублей (217 тыс. манатов).