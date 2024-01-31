Fitch: Экономика Армении останется в сильной зависимости от России

В обозримом будущем экономика Армении будет оставаться в сильной зависимости от России.

В обозримом будущем экономика Армении будет оставаться в сильной зависимости от России.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении кредитно-рейтингового агентства Fitch.

"Экономика Армении сильно зависит от России в торговле и энергетике, и Fitch не ожидает существенного снижение этой зависимости в ближайшем будущем", - отмечает агентство, которое подтвердило рейтинг Армении на уровне BB-.

Аналитики также отметили, что российско-армянская торговля резко возросла с момента начала войны в Украине.

"В банковском секторе Армения продолжает применять западные санкции, направленные против российских предприятий. Тем не менее, экспорт товаров из Армении в Россию увеличился почти на 300 процентов с 2021 года, а на долю России пришлось 51 процент экспорта и 30 процентов импорта за первые девять месяцев 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным правительства Армении, на долю России приходилось более трети внешней торговли страны в январе-ноябре 2023 года. При этом двусторонний коммерческий обмен вырос более чем на 40 процентов до 6,3 миллиарда долларов.