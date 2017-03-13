Кандидат в президенты Франции: Турция никогда не сможет войти в ЕС

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Переговоры о присоединении Турции к Евросоюзу бесперспективны, и европейцы давно должны четко объяснить это турецкой стороне, начав поиски новых форматов сотрудничества. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, выступая в эфире радиостанции Europe 1.

"Французское правительство - и эта критика применима и к другим европейским правительствам - должно бы ясно заявить отныне туркам, что они не смогут войти в состав Евросоюза. Нужно рассмотреть с ними другие формы отношений, однако то, как мы даем развиваться этим переговорам о вхождении Турции в ЕС, которые длятся вот уже 30 лет, является, на мой взгляд, еще одной из причин той напряженности, которая сейчас имеется в отношениях с Турцией", - сказал он.