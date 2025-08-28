Фидан: Соглашения Баку и Еревана создали позитивную картину для региона

Ряд соглашений, достигнутых между Арменией и Азербайджаном, а также соглашение между Азербайджаном и США создали очень позитивную для региона картину.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью TGRT Haber.

По его словам, азербайджанская сторона провела консультации с турецкой относительно встречи в Вашингтоне и соглашений.

Министр, отметив, что позиция Турции в отношении Зангезурского коридора основана на взаимном доверии, подчеркнул тесное сотрудничество с Азербайджаном по этому вопросу.

"В настоящее время по Зангезурскому коридору конкретного ничего нет. Стороны обсудят, что произойдет и как будет развиваться ситуация. Наша позиция основана на доверии. Мы доверяем нашим азербайджанским братьям", - отметил Фидан.

Он также высоко оценил позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна по этому вопросу.