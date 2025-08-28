    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Фидан: Соглашения Баку и Еревана создали позитивную картину для региона

    В регионе
    • 28 августа, 2025
    • 23:49
    Фидан: Соглашения Баку и Еревана создали позитивную картину для региона

    Ряд соглашений, достигнутых между Арменией и Азербайджаном, а также соглашение между Азербайджаном и США создали очень позитивную для региона картину.

    Как сообщает анкарское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью TGRT Haber.

    По его словам, азербайджанская сторона провела консультации с турецкой относительно встречи в Вашингтоне и соглашений.

    Министр, отметив, что позиция Турции в отношении Зангезурского коридора основана на взаимном доверии, подчеркнул тесное сотрудничество с Азербайджаном по этому вопросу.

    "В настоящее время по Зангезурскому коридору конкретного ничего нет. Стороны обсудят, что произойдет и как будет развиваться ситуация. Наша позиция основана на доверии. Мы доверяем нашим азербайджанским братьям", - отметил Фидан.

    Он также высоко оценил позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна по этому вопросу.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Hakan Fidan: Ermənistanla Azərbaycan arasındakı razılaşmalar region üçün müsbət mənzərə yaradıb

    Последние новости

    03:05

    "Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

    Футбол
    02:58

    Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23

    Другие страны
    02:36

    Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

    Другие страны
    02:23

    Зеленский: Важно, чтобы в Вашингтоне услышали единую позицию Европы

    Другие страны
    01:52

    Вэнс назвал наплыв нелегалов "первопричиной текущих проблем США"

    Другие страны
    01:09

    Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперники

    Футбол
    00:46

    Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

    Другие страны
    00:17

    Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

    Другие страны
    23:51

    Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM

    Другие страны
    Лента новостей