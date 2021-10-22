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ФАО откроет представительство в Туркменистане

ФАО откроет представительство в Туркменистане Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с директором регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Виорелем Гуцу по видеосвязи.
В регионе
22 октября 2021 г. 13:21
ФАО откроет представительство в Туркменистане

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с директором регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Виорелем Гуцу по видеосвязи.

Как сообщает Report, в ходе встречи рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия Туркменистана с ФАО. Подчеркнуто, что туркменская сторона высоко оценивает деятельность Организации и намерена развивать эффективное сотрудничество, нацеленное на использование лучших мировых практик в области устойчивого развития сельского хозяйства и поддержания продовольственной безопасности.

Мередов пригласил Гуцу принять участие в Международной конференции "Политика мира и доверия - основа международной безопасности, стабильности и развития", которая состоится 12 декабря 2021 года в Ашхабаде.

В декабре 2020 года Туркменистан официально одобрил ряд проектов по сокращению потерь и порчи пищевой продукции, улучшению управления рыбным хозяйством и аквакультурой, а также по повышению устойчивости пшеницы к патогенным грибкам, подписав соответствующие проекты на уровне правительства страны и ФАО.

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