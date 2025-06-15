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Фахреттин Алтун поделился публикацией по случаю Дня национального спасения Азербайджана

Фахреттин Алтун поделился публикацией по случаю Дня национального спасения Азербайджана Руководитель Департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сделал публикацию в социальной сети Х по случаю 15 Июня – Дня национального спасения Азербайджана.
В регионе
15 июня 2025 г. 19:40
Фахреттин Алтун поделился публикацией по случаю Дня национального спасения Азербайджана

Руководитель Департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сделал публикацию в социальной сети Х по случаю 15 Июня – Дня национального спасения Азербайджана.

Как сообщает Report, пресс-секретарь турецкого лидера написал:

"Передаю искренние поздравления по случаю Дня национального спасения Азербайджана и четвертой годовщины подписания Шушинской декларации, которая вывела отношения Турции и Азербайджана на уровень союзничества.

Мы искренне верим, что в рамках Турецко-азербайджанской медиа-платформы мы все решительно будем двигаться вперед к будущему, чтобы вместе доносить правду миру о братском Азербайджане.

По случаю этого счастливого дня передаю моим азербайджанским братьям самые искренние приветствия".

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Версия на азербайджанском языке Fəxrəddin Altun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə paylaşım edib

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