​Ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет в Тбилиси

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 2016 году пройдет в Тбилиси с 1 по 5 июля. Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

На 25-й сессии ПА ОБСЕ примут участие до 700 политиков из 57 стран.

"Указанное мероприятие является беспрецедентным с учетом политического уровня и масштаба, соответственно, правительство и парламент будут эффективно и координировано сотрудничать для проведения мероприятия на высоком уровне", — заявил Гарибашвили на заседании правительства.

Напомним, что 23-я сессия ПА ОБСЕ прошла в столице Азербайджана Баку летом 2014 года.