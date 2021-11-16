ЕСПЧ призвал власти Грузии обеспечить необходимую помощь Саакашвили

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал на обеспечительные меры по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и призвал правительство Грузии предоставить заявителю необходимое медицинское обслуживание.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал на обеспечительные меры по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и призвал правительство Грузии предоставить заявителю необходимое медицинское обслуживание.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится пресс-релизе секретариата суда, распространенном во вторник.

В сообщении отмечается, что в соответствии с правилом 39 регламента суда, ЕСПЧ может применить обеспечительные (временные) меры к любому государству - участнику Европейской конвенции о правах человека. Временные меры - это срочные меры, которые в соответствии со сложившейся судебной практикой, применяются только в случае существования реальной опасности причинения непоправимого вреда, уточняется в пресс-релизе.

Ранее ЕСПЧ отказался поддержать требование Саакашвили о переводе из тюремной больницы в частную клинику и призвал заявителя прекратить голодовку.