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ЕСПЧ призвал власти Грузии обеспечить необходимую помощь Саакашвили

ЕСПЧ призвал власти Грузии обеспечить необходимую помощь Саакашвили Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал на обеспечительные меры по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и призвал правительство Грузии предоставить заявителю необходимое медицинское обслуживание.
В регионе
16 ноября 2021 г. 16:17
ЕСПЧ призвал власти Грузии обеспечить необходимую помощь Саакашвили

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал на обеспечительные меры по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и призвал правительство Грузии предоставить заявителю необходимое медицинское обслуживание.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится пресс-релизе секретариата суда, распространенном во вторник.

В сообщении отмечается, что в соответствии с правилом 39 регламента суда, ЕСПЧ может применить обеспечительные (временные) меры к любому государству - участнику Европейской конвенции о правах человека. Временные меры - это срочные меры, которые в соответствии со сложившейся судебной практикой, применяются только в случае существования реальной опасности причинения непоправимого вреда, уточняется в пресс-релизе.

Ранее ЕСПЧ отказался поддержать требование Саакашвили о переводе из тюремной больницы в частную клинику и призвал заявителя прекратить голодовку.

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